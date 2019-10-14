حماس تؤيد العدوان التركي على سوريا

متابعات - الوئام

أيدت حركة حماس العدوان التركي الذي شنته قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شمال سوريا ما خلف مئات الضحايا من المدنيين الأكراد وفتح سجون معتقلي تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت حماس في بيان لها اليوم الاثنين، تتفهم الحركة حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز الموساد الصهيوني في المنطقة، والذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي.

وأضاف بيان حماس أن الحركة تؤكد على وحدة أرض سوريا الشقيقة على كامل ترابها وحدودها الوطنية.

ودعت إلى المسارعة إلى حل النزاعات والخلافات في المنطقة وبين الدول للتفرغ للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس التي تتعرض لعدوان متواصل، وخاصة المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه.