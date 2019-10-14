تركي آل الشيخ: 250 ألف زائر بموسم الرياض خلال 3 أيام فقط

الوئام-متابعات

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن موسم الرياض شهد على مدار ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “٨٠٪ من الزائرين سعوديين و١٠٪ خليجيين والبقية من مختلف دول العالم و ١١ قطريا”.

وتابع: “بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسة الموسم يعتبر مابدأ.. راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر”.

في السياق، حذر من رصد أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر (سوق سوداء)، مؤكدًا سيتم محاسبته قانونيا “ولن نتساهل في هذا الموضوع أبدًا”.

وانطلق موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، ويشمل 3 آلاف فاعلية ترفيهية مختلفة، ويستمر حتى منتصف ديسمبر.

ويضم “موسم الرياض”، فعاليات مختلفة وغريبة ومتنوعة من مختلف ثقافات العالم العربى، والتى تناسب جميع شرائح المجتمع، لمدة 70 يوما فى 12 منطقة مختلفة.

كما يشمل أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهى ومولات تجارية تحتوى على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.