حضور جماهيري كبير في ثاني أمسيات موسم الرياض

الرياض - الوئام :

استضاف معرض الصقور والصيد السعودي الأمسية الشعرية الثانية ضمن فعاليات “موسم الرياض” التي جمعت كلاً من الشاعر محمد السكران؛ والمنشد فلاح المسردي؛ بحضور كوكبة كبيرة جداً من الشعراء والمنشدين والفنانين وعدد جماهيري كبير جدا امتلأ بهم المسرح وخارج المسرح.

افتتح الأمسية الشاعر محمد السكران؛ وقدّم الشكر للحضور ثم اصدح المنشد فلاح المسردي بشيلات لاقت تفاعل كبير من الجمهور.

ومن جانبه، كشف المشرف العام على الأمسيات الشعرية لـ “موسم الرياض” الشاعر والأديب عبداللّٰه حمير القحطاني؛ عن أن ثاني أمسية شعرية إنطلقت اليوم الأثنين في معرض الصيد والصقور والتي أحياها كل من محمد السكران؛ والمنشد فلاح المسردي.

وأكد القحطاني: “هناك ٦ أمسيات لموسم الرياض: اثنتان منها أقيمت في معرض الصيد والصقور، وأربع أمسيات أخرى ستكون بالبولفارد على مسرح بنخش شمارك”.

وختم “القحطاني” حديثه؛ أن الأمسيات جمعت وستجمع نجوم الشعر والإنشاد في الخليج الذين سجلوا حضوراً وإبداعاً وجماهيرية عالية والتي يبحث عنها ويترقبها جمهورٌ كبيرٌ في الخليج العربي.