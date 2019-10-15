شاهد بالصور: مداهمة سوق النكاسة العشوائي بمكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام- محمد السويهري:

داهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية السوق العشوائي الواقع بحي النكاسة بمكة المكرمة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة ، حيث تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وجرى اتلافها بالطرق الصحية المتّبعة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقّاد بأن البلدية تكثف نشاطها الرقابي على الاسواق العشوائية وتحرص على الحد من هذه المخالفات للتأكد من سلامة كل مايعرض ويباع من الاطعمة والمواد الغذائية.

لافتاً بأن الفرق الرقابية في البلدية تعمل لمكافحة تلك الظواهر السلبية بصفة مستمرة ، مشيراً أنه تم خلال الحملة مداهمة محلات تجارية غير مرخصة وإيقاف عدد من الباعة المتجولين اضافةً إلى مداهمة العديد من مواقع بيع الدواجن الحيه ، مناشداً الجميع بالتعاون لمكافحة تلك الظواهر والإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤثر على عملية الإصحاح البيئي.

من جهته أكد مشرف الفترة المسائية ببلدية المسفلة الفرعية احمد الصاعدي أن الفرق الرقابية بالبلدية تقوم بحملات مكثفة لمواقع الاسواق العشوائية بقيادة المراقب الصحي علاء عطرجي وعدد من المختصين.

مشيراً إلى مصادرة و اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر والتي تقدر بـ(٤٠)طن من اسماك ولحوم ودواجن حيه وخضروات وفواكه غير صالحة للاستهلاك الادمي ، مؤكداً القبض على المخالفين من قبل الجهات الأمنية المشاركة وتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.