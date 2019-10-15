«آل الشيخ» يتنازل عن جميع القضايا التي رفعها ضد الأهلي المصري

الرياض- الوئام:

أعلن تركي ال الشيخ المستشار رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تنازله رسميًّا عن جميع القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بشبكة “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء “قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري.. دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي.. وأطلب من الجميع سواء المحامين أم الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار عفا الله عما سلف”.

ويعد تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد مجلس إدارة النادي الأهلي تطورًا مهمًّا في علاقة الرئيس الشرفي السابق للنادي بالمجلس الحالي.

وحرك الشيخ دعاوى قضائية ضد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتحقيق في الهدايا والتبرعات التي وجهها للنادي.

يذكر أن الأسبوع الأخير شهد تطورًا جديدًا في علاقة تركي آل الشيخ بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية والأفريقية عبر التاريخ.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” تمنى من خلاله الشفاء للخطيب بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي لتدخل طبي وجراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعاني منها.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد الخطيب وهاجمه بضراوة ولكن آل الشيخ خالف التوقعات وكتب قائلًا “الكابتن الخطيب له وعليه .. نتفق ونختلف .. لكنني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام”.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية تمنى خلاله الشفاء للخطيب بعد أن علم بمرضه وحاجته للتدخل الجراحي من جديد.

وساند آل الشيخ الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي في تشرين ثان/نوفمبر 2017 ثم تم اختياره رئيسًا شرفيًا للنادي حيث تكفل وفقا

لتقارير إعلامية بقيمة صفقة التعاقد مع صلاح محسن مهاجم إنبي مقابل 40 مليون جنيه بجانب تمويل تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق.