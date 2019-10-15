«الأمر بالمعروف» تدّرب أعضائها الميدانيين بمختلف مناطق المملكة

الرياض- الوئام:

قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتنفيذ برامج تدريبية لأعضائها الميدانيين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تطبيق ميثاق تعاون برنامج تحسين تجربة الزائر.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية والتعامل مع الزائر لكافة فئات الموظفين الذين لديهم علاقة مباشرة مع الزائر في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويمتد في مرحلتها الأولى إلى خمسة أشهر.

ونظمت الرئاسة العامة 27 برنامجاً تدريبياً، شمل ما يقارب 675 متدرباً في مختلف فروعها، وبمدة يومين لكل منطقة، ويقوم بالتدريب كوادر مهنية مهيئة من الكفاءات المرشحة من الرئاسة العامة لذلك.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للمساهمة في تدريب وتطوير كوادرها البشرية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ذلك.