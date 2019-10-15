سعد الحريري: لا أضرار بشرية حتى الآن جراء عشرات الحرائق في لبنان

بيروت- الوئام:

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الثلاثاء أن لا أضرار بشرية حتى الآن جراء عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد .

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية” اليوم عن الحريري قوله إنه “إذا كان الحريق مفتعلا فهناك من سيدفع الثمن ولا أضرار جسدية حتى الساعة والاضرار المادية سنعوضها”.

وأضاف أن “كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولا بد من فتح تحقيق في ملابسات الحرائق وأسبابها”.

وتابع :”اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها”.

وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار قال إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، وتعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.

من جانبه، حث وزير الخارجية اللبناني فادي جريصاتي وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني وأفواج الاطفاء على البقاء في حالة

جهوزية تحسبا لما قد يطرأ في اليومين المقبلين مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل لغاية 45 كيلومترا في الساعة.

ودعا جريصاتي، في بيان، “المواطنين إلى تفادي حرق الحشائش اليابسة واتخاذ أقصى درجات الحذر عند تنظيف أراضيهم”، كما دعا “البلديات على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا سيما البلديات الـ26 الأكثر تهديدا بالتعرض للحرائق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستمرار بأعمال الوقاية تجنبا لاندلاع أي حريق”.