"الفيصل" يستقبل "السديس" والأئمة والخطباء المعينين حديثًا

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه الأئمة والخطباء المعينين حديثاً.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان الأئمة والخطباء بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

وقدم “السديس” شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعتهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

بدورهم قدم الأئمة والخطباء شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على اهتمامهما راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.