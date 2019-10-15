عاجل.. "الجزائية" تحدّد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المدعَى عليه محمد الحربي

واس - الوئام

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة – الدائرة الثلاثية الأولى – أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي – سعودي الجنسية -, بموجب الهوية الوطنية رقم (1065488254)، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2 / 3 / 1441هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحاً, للنظر في الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض, مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابيًا استنادًا إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 2 / 1441, ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.