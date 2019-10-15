تركيا تعتقل أربعة رؤساء بلديات عارضوا العدوان على سوريا

الوئام-متابعات

اعتقلت القوات التركية،اليوم،أربعة رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا .

وأوضح الحزب أن رؤساء البلديات المعتقلين هم من بلدات ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا — هكاري ويوكسكوفا وإرجيش ونصيبين — وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب الديموقراطي.

وفُتحت عشرات القضايا الجنائية بحق أشخاص في أنحاء البلاد، لانتقادهم العدوان التركي على سوريا منذ إطلاقها قبل أسبوع.

ومن بينهم زعيما حزب الشعوب سيزاي تيميليي وبيرفين بولدان، بتهم بث “الدعاية الإرهابية” إثر تصريحات معارضة للعدوان .

وكثيرا ما تتهم حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني.