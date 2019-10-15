مسؤول أمريكي: واشنطن أرسلت طائرات اف 15 لتفريق قوات موالية لتركيا غرب عين عيسى

واشنطن - الوئام

أفاد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، بأن القوات الأميركية أرسلت طائرات اف 15 “لإظهار القوة” لتفريق قوات موالية لتركيا اقتربت من القوات الأميركية غربي عين عيسى في الشمال السوري، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد صرح مسؤولان دفاعيان أميركيان بأن عدداً قليلاً من القوات الأميركية غادر موقعاً كانوا يتواجدون فيه في بلدة عين عيسى شمال سوريا.

وأوضح المسؤولان، بحسب ما نقلت وكالة رويترز أنّ الانسحاب جاء بسبب مخاوف يثيرها التوغل التركي.

بالتوازي، قال ناشطون من أبناء الرقة: إن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بقيادة واشنطن بدأت بإخلاء مدينة عين عيسى القريبة من بلدة سلوك التي سيطر عليها الجيش التركي في وقت سابق اليوم.