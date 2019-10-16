أعضاء «الهيئة» يتدّربون على التعامل مع السائح

الرياض- الوئام:

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض برنامجاً تدريبياً لأعضائه الميدانيين وذلك بالشراكة بين الرئاسة العامة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدم البرنامج الشيخ علي الشهري مدير عام إدارة الموارد البشرية بالرئاسة العامة، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة جاذبة للزائر لتعزيز الاقتصاد بزيادة عدد السائحين في المملكة العربية السعودية.

كما يستهدف البرنامج تدريب جميع أعضاء الهيئة الميدانين ممن يتعامل مع الزائر، حيث يقوم البرنامج على منهجية التأثير، وسهولة التنفيذ، وصولاً إلى خلق لغة مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائر من قبل كافة الأعضاء.

ويأتي البرنامج بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-

من جهة اخرى عقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض اجتماعه الدوري بقيادات الفرع مع فضيلة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وفضيلة المساعد الشيخ ماجد بن سليمان الحسين وبحضور مديري الإدارات والاقسام بالفرع وذلك بقاعة الإجتماعات بالفرع.

وتخلل اللقاء كلمة لفضيلة مدير عام الفرع أكد فيها أن هذه اللقاءات تنطلق من توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التي تؤكد على ضرورة تفعيل الأدوار الميدانية للهيئة وفق الخطط المرسومة وخاصة ما يتعلق بالجانب الوقائي والتوعوي والجانب الميداني على حد سواء والتأكيد على التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

كما نوه فضيلته بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز الرئاسة العامة من ولاة الأمر يحفظهم الله وبدعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه يحفظهما الله . مثمناً الموافقة السامية الكريمة على إقامة (المؤتمر الوطني الثاني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه).

كما أكد فضيلته على ضرورة تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية ومد الجسور والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية فيما يخدم مصلحة العمل ويزيد من فاعليته وحسن الأداء .

كما استعرض اللقاء تقارير الجولات الميدانية والتوعوية للهيئات والمراكز.وخرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة لتفعيل العمل بشقيه الميداني والتوعوي .