الرئاسة العامة لـ"الأمر بالمعروف" بالرياض تنفذ برنامجا تدريبيا للتعامل مع السائح

الرياض - الوئام:

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض برنامجاً تدريبياً لأعضائه الميدانيين وذلك بالشراكة بين الرئاسة العامة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدم البرنامج الشيخ علي الشهري مدير عام إدارة الموارد البشرية بالرئاسة العامة، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة جاذبة للزائر لتعزيز الاقتصاد بزيادة عدد السائحين في المملكة العربية السعودية.

كما يستهدف البرنامج تدريب جميع أعضاء الهيئة الميدانين ممن يتعامل مع الزائر، حيث يقوم البرنامج على منهجية التأثير، وسهولة التنفيذ، وصولاً إلى خلق لغة مشتركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائر من قبل كافة الأعضاء.

ويأتي البرنامج بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-