النائب العام في اجتماع "نيابات الخليج": نستهدف التقارب في مجال أعمال النيابات العامة

متابعات - الوئام

رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الحادي عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد اليوم بسلطنة عمان.

‎وناقش الحضور خلال الاجتماع، جدول الأعمال المتضمن عددًا من الموضوعات ذات الأهمية في مجال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام, كما اطلعوا على توصيات اجتماعات اللجان المختصة وما اقترحه أصحاب السعادة المساعدين، وفي مقدمة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تسليم المجرمين (المتهمين) في ضوء الاتفاقيات بين دول المجلس وضوابط اعتداد الطلبات وكيفية الرد عليها في ظل قواعد التعاون المشترك، وآلية اختيار أعضاء التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام, وآلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، واللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، بالإضافة الى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

وأشار “المعجب” إلى أن هذا الاجتماع يعقد ضمن إطار التقارب والتكامل الخليجي في مجال أعمال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، بما يضمن مواجهة كافة الجرائم من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقًا للاتفاقيات المبرمة وتماشيًا مع ما تجيزه القوانين الوطنية في هذا الجانب، وتنسيق المواقف الشقيقة في سبيل توثيق عُرى التعاون الخليجي النيابي الموحد والمشترك وصولًا لأفضل الممارسات في مجال النيابات العامة.