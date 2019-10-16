ترامب: سنفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح لقاء بنس مع أردوغان

الوئام-متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم على شمال شرق سوريا لم يفاجئه، مستدركا: “لكن لم أمنحه الضوء الأخضر لغزو سوريا”.

وقال ترامب: “حزب العمال الكردستاني أسوأ من تنظيم داعش”، مضيفا: “سنفرض عقوبات على تركيا إذا لم ينجح لقاء بنس مع أردوغان”.

وتابع: “إذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئا”.

وقال: “شركات السلاح تضغط من أجل بقاء قواتنا للقتال خارج أميركا”.

وتابع: “آمل أن تقوم كل من تركيا وسوريا بتسوية الوضع بينهم”.