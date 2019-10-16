الأمم المتحدة: قطر فشلت في توفير حماية العمال الأجانب

لندن - الوئام:

كشف تقرير للأمم المتحدة تناول حالة العمال في قطر عن فشل ذريع للسلطات القطرية في توفير بيئة إنسانية للعاملين في منشآت كأس العالم، وغيرها من المواقع، في قطر.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، يواجه المهاجرون العاملون بالخارج في قطر “خطراً مرتفعاً” أو “شديداً” من الإجهاد الحراري لأكثر من نصف يوم عمل خلال الأشهر الأربعة الأكثر حرارة في العام، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة.

وتأتي هذه النتائج بعد أسابيع قليلة من كشف الصحيفة نفسها عن أن مئات العمال قد يموتون بسبب تعرضهم لدرجات حرارة الصيف الحادة في قطر.

وفي الأسبوع الماضي، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قطر إلى “التحقيق العاجل والإعلان عن الأسباب الأساسية لوفيات العمال المهاجرين”.

ويستند تقرير الأمم المتحدة، الذي تم بتكليف مشترك من السلطات القطرية ومنظمة العمل الدولية بعد ضغوط دولية، إلى بيانات 125 عاملاً في موقعين هما استاد كأس العالم وموقع آخر في قطر.

ووجد البحث أن ثلث العاملين في الدراسة عانوا من ارتفاع الحرارة في وقت ما أثناء مناوبتهم، وتعرضوا لخطر صحي خطير نظرا لارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 38 درجة مئوية.

وقال نيكولاس ماكجيهان، مدير شركة Fair / Square Projects، وهي منظمة تُجري أبحاثاً عن العمال المهاجرين بالدول الخليجية، إن التقرير “إدانة دامغة لفشل قطر في حماية العمال الأجانب”.