12 ألف ريال إعانة لغير الموظف و7 آلاف للموظف من المقبلين على الزواج

بيشة -الوئام -عبدالله العازمي :-

اختتمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة بيشة «مسرّة» يوم أمس الثلاثاء البرنامج التدريبي لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بحضور ٨٤ شابا في قاعة التدريب بالجمعية و٨٤ فتاة عبر القاعة الالكترونية بتنظيم قسم التدريب والبرامج في جمعية مسرة ، وذلك ضمن خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتدريب المقبلين على الزواج وفق عدة جوانب شملت الشرعي، والجانب الاجتماعي، و النفسي، والاقتصادي، والصحي. نفذها المستشاران الأسريان في الجمعية محمد الحارثي ومبارك آل نغاش واستمر التدريب لمدة يومين بواقع ست ساعات .

ويعد حضور البرنامج التدريبي شرط أساسي للحصول على إعانة الزواج التي تقدر بـ 12 ألف ريال للمتقدم الغير الموظف و 7 آلاف ريال للمتقدم الموظف.