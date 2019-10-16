هيئة الرياضة ترد على سامي الجابر بشأن تقرير المبالغ المالية غير المدققة

الرياض - الوئام

أوضحت الهيئة العامة للرياضة، الأربعاء، أنه بعد مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي وردتها لم يسبق أن تلقت الهيئة أي تقرير من إدارة الكابتن سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

وقال بيان الهيئة على تويتر “إشارة إلى حديث الكابتن سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت النتائج للهيئة العامة للرياضة، على حد قوله”.

وأضاف البيان “فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها اي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة الناي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، وعليه فقد جرى الإيضاح”.

من جانبه رد سامي الجابر على هيئة الرياضة قائلا “مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تدوالها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي “بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوءه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً”.