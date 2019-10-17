شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في جامعة تبوك

تبوك - الوئام:

أعلنت جامعة تبوك عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصّصات بمسمّى معيد للرجال والنساء بكليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم 15/ 2/ 1441 ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 / 2/ 1441هـ، مشيرةً إلى أن التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة سيكون إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط : www.ut.edu.sa

ولن تقبل الطلبات اليدوية نهائياً,وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام.

وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وألا يكون موظفاً حكومياً، مع اشتراط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصّصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة “معيد”، في حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.