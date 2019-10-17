الدفاع المدني ينظم دورة الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة

الرياض- الوئام- رائد العنزي:

ضمن اطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني تنظم المديرية العامة للدفاع المدني دورة (الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة) بمعهد الدفاع المدني لمدة ثلاثة أسابيع يشارك بها عدد (17) متدرباً من عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة .

وفي هذا الإطار أوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس/ د.عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب والذي يأتي امتداد لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.

كما أشار العميد الشمراني أن برنامج الدورة يستهدف العاملين والمختصين في الفرق والوحدات المعنية بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة لرفع وبناء قدراتهم بما يمكنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية .