عاجل.. لوكوك: نشكر السعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن

متابعات - الوئام

قدم منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية بالأمم المتحدة مارك لوكوك، الشكر للسعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، فيما قدم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في اليمن.

وقال إن هناك بارقة أمل لحل النزاع في اليمن، بالتزامن مع وجود مؤشرات جيدة وتقدم في المحادثات التي تقودها السعودية بشأن الوضع في جنوب اليمن.