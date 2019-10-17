مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس تشريعا بفرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على سوريا

واشنطن - الوئام

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس تشريعا يتضمن فرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا بسبب هجومها على سوريا.

ويستهدف مشروع القرار الذي يبحثه المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، عددا من المسؤولين الأتراك ومعاقبة تركيا لشرائها

منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا.|

وتوقع السناتور الجمهوري لينزي جراهام حصول التشريع على تأييد واسع من أعضاء المجلس من الحزبين.

وفي حين، تم تقديم مشروع للكونجرس يطلب تقريرا من الحكومة الأميركية حول ثروة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته.