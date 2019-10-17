المبعوث الأممي لليمن يثمن جهود المملكة و يطالب بعودة الحكومة بسلام إلى عدن

الوئام-متابعات

قال مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، إنه ينبغي أن تعود الحكومة اليمنية بسلام إلى العاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن) وان تتمتع

بسلطتها هناك.

واكد جريفيث في احاطته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، دعمه للجهود السعودية المبذولة للتوصل إلى اتفاق جدة (بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي).

واستطرد بالقول :”كان لدينا امل في إعلان اتفاق جدة بين الأطراف اليمنية هذا اليوم”.

وتابع:”هناك بوادر أمل بالتقدم في محادثات جدة، وتراجع الغارات الجوية، والإفراج عن المعتقلين، والسماح بوصول سفن الوقود إلى الحديدة، والمساعدات المقدمة في الدريهمي(غربي اليمن)”.

واوضح جريفيث أن البوادر محدودة “لكنها مهمة بالنسبة لنا ويمكننا البناء عليها”.

وفي ما يتعلق بمحافظة الحديدة، أفاد جريفيث أن إعادة انتشار القوات تشكل محور التركيز الأساسي.

واستطرد بالقول :”أدى إنشاء مركز العمليات المشتركة مع الطرفين إلى انخفاض ملموس في انتهاكات وقف إطلاق النار. بناء الثقة هو حجر الزاوية في تنفيذ الاتفاق”.

وتحدث جريفيث عن ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، ومنع انهيار الهدنة التي وصفها بـ “الهشة” في ظل التصعيد، وتسلم رئيس اللجنة الأممية الجديد لمهامه في الحديدة، وما يمكن أن يتم انجازه في سبيل تنفيذ اتفاق ستوكولهم.