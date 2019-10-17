أمير القصيم ورئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية يعطيان شارة انطلاق "رالي القصيم"
عزف السلام الملكي فور وصول سموه مقر الحفل, تلا ذلك كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أكد من خلالها على أهمية هذا الحدث الرياضي والذي يشكل منعطفاً تاريخياً في رياضة السيارات من خلال ما تشهده من تطوراً كبيرً بفضل من المولى سبحانه وتعالى ثم بفضل من دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للرياضىة برئاسة أخي سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ـ حفظه الله ـ, مشيراً إلى أن هذه الرالي هو أكبر مشاركة بتاريخ راليات المملكة وهذا الأمر يعطينا التفاؤل والأمل بنجاح إستضافتنا لحدث عالمي كبير وهو رالي دكار الذي تستضيفه المملكة خلال يناير القادم وستكون نقلة نحو العالمية لرياضة السيارات بالمملكة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايتة انطلاق رالي القصيم وترأسه اللجنة العليا المنظمة للرالي.