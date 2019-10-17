غضب كويتي بسبب معلومة مكذوبة لفيصل القاسم عن الكويت

متابعات - الوئام

انفجرت عاصفة غضب بين النشطاء الكويتين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب معلومات وصفوها بالمكذوبة من مذيع الجزيرة فيصل القاسم.

ونشر القاسم تغريدة قارن فيها بين رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأحمق، وتصريحات ادعى أنها منسوبة لمسؤول كويتي بها إهانات للمرأة العراقية كان هدفها استفزاز صدام حسين.

ولكن سرعان ما حذف القاسم التغريدة التي وصفت بالمكذوبة، بعد عاصفة الغضب الكويتية التي انهالت على مذيع الجزيرة، دون أن يقدم الأخير أي تفسير أو تعليق بعد عملية الحذف.