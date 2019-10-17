التعليم: تطوير 100 مركز تدريب للمعلمين والمعلمات في مناطق المملكة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

تتجه وزارة التعليم للعمل على تطوير البنية التحتية لأكثر من 100 مركز تدريبي على مستوى المملكة، وحصر احتياجات قاعات التدريب داخلها وتجهيزها، والتوسع في أعدادها، وتوفير أحدث الوسائل المساندة لعمليات التدريب في جميع مناطق ومحافظات المملكة.