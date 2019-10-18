ما هي المميزات المتوفرة في التحديث الجديد لنظام أبل؟

وكالات - الوئام

أطلقت شركة “أبل” الأميركية، الأربعاء، تحديثا لنظامي التشغيل iOS وآيباد أو إس، وذلك لإصلاح بعض المشكلات، وتوفير تحسينات لهواتف آيفون وحواسيب آيباد.

ويحمل الإصدار الجديد الرقم 13.1.3، حيث أنه يعالج مشكلة غياب الرنين أو الاهتزاز في هواتف آيفون عند ورود مكالمات، هذا إلى جانب عدم القدرة على فتح الدعوة لاجتماع في تطبيق البريد الإلكتروني.

كذلك يصلح التحديث الجديد، فشل التطبيقات في التنزيل عقب استعادة النسخة الاحتياطية من “آيكلاود”، وعدم تنزيل تسجيلات تطبيق Voice Memos، ويعالج أداء بدء التشغيل للتطبيقات التي تستخدم Game Center.

وأشار موقع مجلة “فوربس” الأميركية، إلى أن التحديث يحل مشكلة منع ساعة أبل الذكية من الاقتران بالهاتف بنجاح، واستقبال الإشعارات على الساعة، ومشكلة انقطاع الاتصال بالبلوتوث.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي يحلها تحديث آيباد أو إس 13.1.3 للحواسيب اللوحية، فهي تتضمن استعادة النسخة الاحتياطية والارتباط باستخدام تقنية بلوتوث اللاسلكية.