معارك بالأسلحة النارية في المكسيك بعد هروب سجناء

مكسيكو سيتي- الوئام:

اندلعت معارك عنيفة بالأسلحة النارية في مدينة كولياكان المكسيكية بعد هروب حشود من نزلاء سجن محلي يوم أمس الخميس، في ليلة عمتها الفوضى شملت نجل تاجر المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم “إل تشابو”.

وقال وزير الأمن المكسيكي الفريدو دورازو، إنه تم تحديد مكان أوفيديو جوزمان لوبيز، نجل إل تشابو، في مبنى سكني يستخدم لاطلاق النار على جنود الدوريات.

وأضاف الوزير أن عدة مجموعات من عناصر الجريمة المنظمة حاصرت المنزل،مما أجبر قوات الأمن على التخلي عن مواقعها لأن عدد العناصر الأجرامية كان يفوق عدد أفراد قوات الأمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جوزمان لوبيز قد تم اعتقاله، دون صدور تأكيد رسمي.

وتردد أن أفرادا من عصابة المخدرات التابعة لجوزمان أطلقوا سراح سجناء في سجن أجواروتو في كولياكان عاصمة ولاية سينالوا غربي البلاد. وهرب ما بين 20 إلى 30 سجينا، حسب وزير الأمن العام في ولاية سينالوا، كريستوبال كاستانيدا.