ثلاث دورات تأهيلية لمعلمي حلقات القرآن في أسبوع

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

قدمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ثلاث دورات قرآنية لتأهيل معلمي حلقات التحفيظ وذلك في إطار خطتها السنوية لتنمية مهارات المعلمين لرفع كفاءتهم وزيادة انتاجيتهم.

وذكر مدير عام جمعية خيركم الأستاذ عبدالعزيز فتني أن هذه الدورات تقام بشكل مكثف على مدى العام ، وثمارها طلاب متفوقون على مستوى المنطقة ، ويمثلون المملكة في المسابقات الدولية ، وألفيات سنوية من الحفاظ والحافظات تخرجها خيركم في حفلها السنوي.

وأبان فتني أن هذه الدورات ينظمها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بخيركم والذي يستقطب كفاءات من المدربين المتخصصين في المجال كي يستطيع المعلم التعامل مع حالات الطلاب المختلفة ومراحلهم الدراسية ، بل وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن دورات هذا الأسبوع قدمها المدربون عدنان جمل الليل و عبدالعزيز بنان ورجائي باحاج وحملت عناوين (استراتيجيات تعليم القرآن) ومهارات تعليم القرآن الكريم و مهارات تفعيل إمكانات معلم الحلقة القرآنية في مختلف الأدوار التعليمية حيث استفاد منها 45 معلماً بحلقات جوامع جدة.