مصادر: أرامكو السعودية ترجئ طرحاً أولياً لحين تحديث نتائج الأعمال

الرياض- الوئام:

قال مصدران مطلعان إن شركة أرامكو السعودية أرجأت الإطلاق المزمع لطرحها العام الأولي على أمل أن تعزز نتائج أعمالها المنتظرة للربع الثالث ثقة المستثمرين في أكبر شركة نفط في العالم.

وكان من المتوقع أن تعلن أرامكو خططا الأسبوع القادم لطرح حصة تتراوح بين واحد واثنين بالمئة في البورصة السعودية، فيما كان

سيمثل أحد أكبر الطروحات العامة على الإطلاق، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

وفي بيان إلى رويترز اليوم الجمعة، قالت أرامكو السعودية “الشركة تواصل الانخراط مع المساهمين بشأن أنشطة التجهيز للطرح

العام الأولي. الشركة مستعدة والتوقيت سيعتمد على ظروف السوق وعلى اختيار المساهمين للموعد”.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة على الطرح العام الأولي في 24 سبتمبر أيلول أن من المستبعد أن يتم الطرح هذا

العام في ضوء الهجمات.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، التي أوردت في البداية نبأ إرجاء الطرح العام أمس الخميس، عن مصدر قوله إن الإدراج تأجل “لأسابيع”.

واحتمال أن تبيع أرامكو جزءا من الشركة جعل وول ستريت على أحر من الجمر منذ أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمرة الأولى عن الأمر قبل ثلاث سنوات.