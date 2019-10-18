بومبيو يطالب مجلس الأمن بتجديد حظرعلى الأسلحة ضد إيران

واشنطن- الوئام:

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الامن بتجديد حظر على الاسلحة ضد إيران.جاء ذلك في تغريدة لبومبيو على تويتر اليوم الجمعة.

وقال بومبيو”بسبب الاتفاق المعيب مع إيران ، فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سينتهي في غضون عام واحد. وستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة متطورة لإيران. النظام الإيراني سيكون حرا في بيع الأسلحة لأي شخص. سيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط”.

وأضاف “إذا كنت قلقًا بشأن سلوك إيران الآن ، تخيل ما الذي ستفعله إيران بصواريخ وطائرات مسيرة ودبابات وطائرات متطورة. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة”.

كانت الولايات المتحدة قد انسحبت في العام الماضي من الاتفاق النووي الذي ابرمته برفقة بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا ، مع ايران ، واصفة إياه بالكارثي، وفرضت عقوبات قاسية على إيران.