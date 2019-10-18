شاهد.. طيران الأمن ينقذ ثلاثة محتجزين بجرداء بني علي

الباحة - الوئام - عايض آل ركبان

أنقذ طيران الأمن العام ثلاثة أشخاص احتجزوا في منطقة جبلية وعرة في جرداء بن علي التابعة لمحافظة الحجرة بالباحة.

وصرح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بقوله: تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة في تمام الساعه 7:15 من صباح اليوم الجمعة من قبل أحد المواطنين باحتجازه مع زملائه في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابع لمركز الحجرة، وعلى الفور تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق وبعدد 9 أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بواقع 11 فرد وضابط وبمشاركة فريق السلام السعودي وكذلك فريق الحزم وتم الوصول للمحتجزين من قبل رجال الدفاع المدني في تمام الساعه 11.29 من صباح هذا اليوم وعددهم ثلاثة أشخاص (اثنين من الجنسية السعودية وواحد من الجنسية العربية).

وأضاف: قدمت لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة، ونقلهم لمنطقة آمنة وتعذر مواصلة نقلهم للإرهاق الشديد والتعب الذي لحق بهم، كما تم استدعاء طيران الأمن لنقلهم وذلك لوعورة المنطقة وشدة انحداراتها وتم نقلهم جميعًا إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص وإنهاء إجراءات الحادث.

وشدد الدفاع المدني في الوقت نفسه على عدم النزول إلى مثل هذه المواقع، وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة الأرواح كما نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة شكره وتقديره لطيران الأمن والجهات المشاركه مثمنًا لهم تلك الجهود، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الفرق الإسعافية بالهيئة تواجدت بجبال دوس ببني يزيد صفا حياكة بمحافظة المندق، بعد بلاغ وردها عند الساعة 8:59 صباح اليوم الجمعة، يفيد بوجود ثلاثة أشخاص محتجزين.

وأضاف “الزهراني”: “تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع والتمركز كما تواجد بالموقع مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، ووصول طيران الأمن ونقلهم لمحافظة الحجرة وتواجد الفرق الإسعافية بمهبط الطائرة في تمام الساعة 14:20 والكشف على الحالات، وتم النقل عن طريق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني وإسعاف الصحة إلى مستشفى الحجرة وكانت جميع حالاتهم بسيطة.