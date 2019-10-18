توتال: فقدان مليوني برميل يوميا من النفط يرجع لأسباب جيوسياسية

وكالات - الوئام

قال مسؤول تنفيذي كبير بمجموعة توتال الفرنسية للنفط والطاقة، اليوم الجمعة، إن أسواق النفط فقدت مليوني برميل يوميا من إمدادات الخام هذا العام بسبب مشكلات أمنية وسياسية، لكنها أكثر قلقا حيال تباطؤ الطلب.

وقال توماس وايمل رئيس شؤون التجارة والشحن بتوتال، خلال المؤتمر الدولي لشركات البترول والغاز الطبيعي في زهوشان بالصين إن المشكلات السياسية التي أدت إلى فقدان إمدادات الخام تشمل العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، والتعطيلات في السعودية وليبيا.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، نزل إنتاج السعودية من الخام في سبتمبر أيلول بواقع 770 ألف برميل يوميا إلى 9.02 مليون برميل يوميا، وهو الأدنى منذ 2011، بعد هجمات على منشأتين لعملاق النفط التابع للدولة أرامكو السعودية في 14 سبتمبر.

وزاد التوتر في الخليج بسبب سلسلة من الحوادث في المنطقة منذ مايو هذا العام منها هجمات بطائرات مسيرة في مضيق هرمز الشريان الهام لشحن النفط، بينما في شمال أفريقيا، تحتم إغلاق أكبر حقول ليبيا عدة مرات في أغسطس آب بسبب احتجاجات.

وقال وايمل إنه رغم ذلك “بإمكاننا أن نجد أن المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد والطلب أكبر بكثير من مثل هذا التعطل غير المتوقع في الإمدادات” مضيفا أن تأثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لم يكن أيضا بالحجم الذي يتسبب في تباطؤ الطلب في السوق.