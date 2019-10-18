الأسد: يجب سحب كل القوات التركية والأمريكية من سوريا.. وأردوغان يعلق

وكالات - الوئام

طالب الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، بضرورة سحب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من كافة اراضي بلاده.

جاء ذلك خلال اجتماع بشار مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في مناطق شمال سوريا وشرق الفرات.

وأكد “الأسد” بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للنظام السوري، أن العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة، باعتبار أنها قوات احتلال وفق القانون والمواثيق الدولية ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة.

من جانبه أكد المبعوث الروسي: “دعم بلاده الراسخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفضها لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة ويزيد من تعقيد الأوضاع ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب في سوريا، والتي تعتمد أولًا وقبل كل شيء على القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في سوريا، واستعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة، وفي مقدمتها جميع المناطق الحدودية”.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه إذا ارتكبت قوات دمشق خطأ في شمال سوريا فسنرد، مشيرًا إلى أن أنقرة تعتزم إقامة 12 موقع مراقبة فيما يسمى بـ”المنطقة الآمنة” في سوريا.

يشار إلى أن تركيا والولايات المتحدة توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق يقضي بهدنة لمدة 120 ساعة لوقف عدوان أنقرة برفقة موالين لها على شمال سوريا.