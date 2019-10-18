"الأرصاد": الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير غدا

الرياض - الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 20/ 2/ 1441 الموافق 19/ 10/ 2019، قائلة إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان، عسير.

وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة برياح نشطة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، في حين يستمر تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الوسطى والجنوبية.