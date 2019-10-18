ترامب: أردوغان أكد لي عزمه على تنفيذ وقف النار في شمال سوريا

واشنطن - الوئام

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد له خلال اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا الذي أعلن الخميس.

وكتب على تويتر “تحدثت للتو إلى الرئيس أردوغان، إنه يريد فعلياً نجاح وقف إطلاق النار أو الهدنة. الأكراد يريدون ذلك أيضا”.

كذلك نوّه ترمب إلى أن بعض الدول الأوروبية أبلغته باستعدادها لتسلم مواطنيها من مقاتلي داعش الأسرى في سوريا، حيث كتب: “بعض الدول الأوروبية مستعدة لإعادة إرهابيين معتقلين في سوريا، إنه خبر جيد تقدم كبير”.

كما أعلن أن الولايات المتحدة قامت بتأمين “النفط” في سوريا.

قتلى رغم الهدنة

من جهة أخرى، قتل 14 مدنياً، الجمعة، بقصف القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار في الهجوم الذي تشنه أنقرة على المقاتلين الأكراد.

وكان المرصد أعلن في وقت سابق عن مقتل خمسة مدنيين في غارة تركية في قرية باب الخير شرق مدينة رأس العين الحدودية. وأفاد في وقت لاحق عن مقتل تسعة آخرين في قصف جوي ومدفعي للقوات التركية والفصائل الموالية على القرية نفسها ومحيطها.

إلا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نفى وقوع اشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية لها، وقوات سوريا الديمقراطية، في حين اتهمت الأخيرة تركيا بخرق الهدنة التي أعلن عنها الخميس.

كما أكد المتحدث الإعلامي باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، أن القوات التركية مستمرة باستهداف المدنيين والمناطق العسكرية في بلدة رأس العين، على الرغم من الاتفاق.