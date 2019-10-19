مصرع رجل وزوجته وطفليهما في حادث مروّع بالمدينة المنورة

هاني الثبيتي الوئام

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مساء اليوم السبت على طريق السلام بالمدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، لـ”الوئام”، إن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 21:48 من مساء اليوم السبت بلاغاً يفيد بوقوع حادث في امتداد طريق السلام بعد الدائري الثالث باتجاه تبوك لمركبتين واحتمالية وجود أكثر من 5 حالات وفاة وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إحداها فرقة عناية متقدمة.

وأضاف “عند وصول أول فرقه اتضح اشتعال المركبتين ووفاة جميع من فيها، طفلان ورجل وامرأة (أسرة كاملة) في المركبة الأولى ورجل واحد في المركبة الثانية”.