بعد إهانة «فيحان».. موجة غضب من ملاك الحسيني بسبب انتقاصها من الضيف

أثارت حلقة ”حراك مع ملاك“ على قناة ”أم بي سي“ التي استقبلت بها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي من جيلين مختلفين، جدلًا واسعًا بين السعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية وانتقاصها من الضيف ، كما رأوا أن إدارة الإعلامية ملاك الحسيني للحلقة غير مهنية وغير لائقة.

وكانت الحسيني قد استضافت في الحلقة نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ“فيحان“، واستنكرت مغردة محتوى الحلقة وقالت: الأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى فليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب.

على جانب آخر، أوضحت الإعلامية ملاك الحسيني عبر حسابها في ”تويتر“ حقيقة الحلقة، مؤكدة أن طبيعة البرنامج تتطلب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة.

من جانبه قال نجم مواقع التواصل الاجتماعي فيحان عبر حسابه الشخصي محاولاً أن يضع حد للجدل الدائر، وقد أوضح أن اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده، موضحًا أنه حتى لو الضيف كان مستفزا إلا أنه يتحلى بالأدب بردوده“، مضيفًا ”تمنيت لو ما قصوا ردودي”.

وقد رد على التساؤلات عن سبب عدم رده على الطفلتين في البرنامج، قال أنه قام بالرد بالفعل إلا أن إدارة البرنامج قامت بحذف الردود: ”بعض المتابعين يعاتبني ليه ما رديت لما سألت البنات والله رديت بس كنت حاس يقصون اللقاء، قلت والله أنا يتابعني 3 مليار في يوتيوب تجي تسألين بنتين، والله رديت بس فيه كلام قلته انقص.

وأثني متابعون برد فيحان وسلوكه في الحلقة، حيث علق مغرد : ما اتابع فيحان بس نكون صريحين من فتره اشوف اخواني الصغار يتابعونه وتابعت معهم مشتري بيت لأمه وحريم ابوه ومسفرهم برى ونافع أهله اشوفه انسان ناجح وعفوي ويثبت لك احترامه وتربيته في كل مره يطلعونه يستفزونه عشان يكسبون مشاهدات منه ولكن تستغرب من رده عفوي وباحترام.