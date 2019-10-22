مقتل جندي تركي شمالي سورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح كان أصيب بها في شمال سورية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية اليوم الثلاثاء عن بيان لوزارة الدفاعأن الجندي لقي حتفه أمس متأثرا بجروح كان أصيب بها في هجوم قناصة وقذائف هاون من قبل مسلحين أكراد قبل أيام.

وعلقت تركيا عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال سورية بصورة مؤقتة بموجب اتفاق هدنة توصلت إليه مع الولايات المتحدة. إلا أن أنقرة تحذر من أنها ستستأنف العملية إذا ما لم ينسحب المسلحون الأكراد من منطقة حدودية متفقٍ عليها قبل العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.