أبل تطلق وظيفة حظر جديدة بتطبيق البريد الإلكتروني

أطلقت شركة أبل وظيفة جديدة لحظر المرسلين المزعجين في تطبيق البريد الإلكتروني Mail على هواتف آي فون وأجهزة آي باد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة المتوفرة لنظام تشغيل الهواتف الذكية iOS 13 ونظام تشغيل الحواسيب iPadOS الجديد تتيح إمكانية حظر المرسلين المزعجين بتطبيق البريد الإلكتروني Mail، وذلك عن طريق النقر على عنوان المرسل ذي الخلفية الزرقاء وتحديد الخيار Block this Contact، ثم تأكيد هذه الخطوة مرة أخرى.

وبعد القيام بذلك، يتم الإشارة إلى الرسائل الواردة من هذا المصدر على أنها محظورة أو يتم توجيهها مباشرة إلى سلة المهملات. ويمكن تحديد ذلك من خلال المسار Mail/Blocked Sender Options.