ترقية «ابن دبيان» للمرتبة الثانية عشر بإمارة الباحة

صدر قرار ‬⁩ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ⁧‫ وزير الداخلية وبناء على مارفعه صاحب السمو الملكي ‫الأمير الدكتور‫ حسام بن سعود‬⁩ بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة‬⁩ بترقية مدير عام الشؤون الخاصة بمكتب سمو امير الباحة الأستاذ فارس بن دبيان السبيعي إلى المرتبة الثانية عشر.

ورفع الأستاذ فارس بالغ شكره وعظيم امتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة الباحة يحفظهما الله على هذه الثقة الكريمة الغالية مؤكداّ أنها وسام فخر و إعتزاز و حافز لبذل المزيد من الجهد و العطاء التفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

الجدير بالذكر بأن السبيعي يعد من الكفاءات القيادية والإدارية المتميزة .