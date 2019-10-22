السعودية تكلف جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لإصدار صكوك قيمتها 2.5 مليار دولار

أظهرت وثيقة لأحد البنوك اليوم الثلاثاء أن السعودية كلفت بنوكا من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.

وستكون هذه الصفقة الأولي لدين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي أدى في البداية لخفض إنتاج السعودية من

الخام للنصف.

ويُستكمل طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في عام 2029، اليوم الثلاثاء. وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما يتراوح بين 145 و150

نقطة أساس فوق سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة.

وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليار من سندات

تقليدية في يناير كانون الثاني.

وذكرت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.

وينسق الصفقة جيه.بي مورجان و ستاندرد تشارترد وتتولى الجزيرة كابيتال دور المدير المشترك.