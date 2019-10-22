ضبط ٣٠ مخالفة لنظام المبيدات الزراعية في محافظة جدة

يواصل ماموري ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ، حملات رقابية مكثفة بمختلف اماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور بمنطقة مكة المكرمة ،وذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق والغير مصرح بها والبذور مجهولة المصدر، وتنفيذ حملات لضبطها .

وقد تم ضبط ٣٠ مخالفة لنظام المبيدات الزراعية وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ،ان المخالفات تنوعت منها مبيدات مغشوشة ومحظورة ، ومبيدات مصنوعه بعد قرار الحظر ، و مبيدات ليس لها تاريخ إنتاج، وبيع بذور واسمدة بالتجزئة.

وحث الغامدي جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ لما له من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.

وإن هناك حملات رقابية على اسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين والمبيدات الغير مصرح بها وان مأموري ضبط مخالفات المبيدات يقومون بجولة تفتيشية بشكل دوري وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزراعين بابلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات سواء في المحال او الأسواق سيساعد الجهات المنفذة بالقضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.