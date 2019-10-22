«التعليم» توجه برفع أسماء مستحقي التحسين من شاغلي الوظائف التعليمية 

وجهت وزارة التعليم بسرعة الرفع لمستحقي التحسين من شاغلي الوظائف التعليمية . جاء ذلك في تعميم لادارة التعليم بمحافظة الرس حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وأكد التعميم بالقول: نظراً لقرب تسكين المعلمين والمعلمات على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وبناء على توجيهات الوزارة بشان سرعة الرفع لمستحقي التحسين لمن تنطبق عليهم الشروط الموضحة عليه تأمل الوزارة إبلاغ شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على مؤهلات أعلى وهم على رأس العمل بموجب قرار ( إيفاد أو ابتعاث ) مبني على موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية لمن لم يتم تحسين وضعهم الوظيفي وسرعة الرفع إلى وحدة عمليات الموارد البشرية بالإدارة مع كافة المستندات المطلوبة بعد تسجيل المؤهل بوزارة الخدمة المدنية وذلك خلال اسبوعين من تاريخه.