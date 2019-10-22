شاهد: معلم يصمم وينفذ جدارية شموخ وعزة في قلب الطائف

كرم مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي المعلم / رائد بن عبدالله آل مغيث (من مدرسة ترعة ثقيف المتوسطة)وذلك نظير تنفيذه وتصميمه لجدارية شموخ وعزة بمحافظة الطائف.

بالإضافة إلى مشاركته الفاعلة في دعم المشاريع الحكومية والمهمة في مدينة الطائف وبما يواكب رؤية 2030 في تطوير وتجميل المدن بمشروع ازالة التشوه البصري وإنشاء الجداريات الفنية.

وذلك بحضور مدير إدارة شؤون المعلمين و عدد من المشرفين التربويين . يذكر أن محافظ الطائف وبحضور الأمين قد دشنا جدارية شموخ وعزة بمحافظة الطائف تزامناً مع اليوم الوطني 89 والتي تحوي صور ولاة الأمر .