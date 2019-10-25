الدوري الإنجليزي: ليستر عينه على الوصافة من بوابة ساوثهامبتون

تنطلق الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عندما يحل ليستر سيتي ضيفاً على ساوثهامبتون، على ملعب سانت ميريز.

يسعى ليستر للتقدم للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً، حيث يحتل المركز الثالث حالياً برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، وصيف المتصدر ليفربول بـ25 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز 17 برصيد 8 نقاط.

من جانبه قال المدير الفني لفريق ليستر سيتي، برندان رودجرز، في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: “يمكننا التحسن أكثر، وتقديم المزيد ونحن سعداء بما حققناه حتى الآن، ونتطلع إلى الأفضل دائماً”.

وعن مواجهة ساوثهامبتون قال: “سنواجه فريقاً قوياً، وستكون المباراة صعبة، خاصة وأنها تقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم، لكننا نسعى لتحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول الترتيب”.

وتابع: “ساوثهامبتون لديهم داني إنغز، وهو لاعب مميز للغاية، وأحضرته إلى ليفربول عندما كنت مدرباً للفريق، وعلينا مراقبته جيداً في المباراة”.