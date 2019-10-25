مصادر: إلغاء مناصب معرفي القبائل قريبا

كشفت مصادر مطلعة أنه يجري دراسة إلغاء مناصب معرفي القبائل، بشكل تام، بعد رصد طلبات متزايدة للحصول على منصب «معرف قبيلة»، لتلافي الإكثار من المناصب دون الحاجة لها.

وحول آلية التطبيق، كشفت المصادر أنه سيتم إلغاء المنصب في حال كانت أمور المواطنين ميسرة لوجود من يقوم بشؤونهم. على أن يتم البدء بإلغاء منصب المعرف الذي لا يوجد لديه ختم رسمي، والتدرج في العملية حتى إلغاء منصب المعرف الذي يحمل الختم الرسمي أو بشغور المنصب.

وأضافت المصادر أنه سيتم الإلغاء فورا في حالة ما إذا كان عدد المواطنين قليلا وقريبا للمركز الذي يتولى مهمات التعريف، أو بوجود عمدة في نطاق جماعة المعرف يتولى مهمات التعريف.

وشددت المصادر أنه سيتم التأكد من مكان إقامة المعرفين بالمنطقة، وأخذ التعهدات اللازمة على شيوخ القبائل الذين يتبعون لهم على صحة معلوماتهم وبياناتهم.