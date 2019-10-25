عيوب في التصميم وأخطاء الطيار وراء سقوط طائرة “بوينج 737 ماكس”

ذكر محققون إندونيسيون، اليوم الجمعة، أن عيوبا في التصميم وأخطاء للطيارين وعددا من العوامل الأخرى ذات الصلة، أدت إلى سقوط الطائرة “بوينج 737 ماكس” التابعة لشركة “ليون

إير” في أكتوبر العام الماضي.

وكانت طائرة الركاب قد سقطت في بحر جاوة بعد إقلاعها من مطار “سويكارنو-هاتا” الدولي في جاكرتا في 29 أكتوبر العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وذكر تقرير نهائي بشأن سقوط الطائرة، صادر عن اللجنة الوطنية لسلامة النقل أن شركة “بوينج” وضعت افتراضات غير صحيحة بشأن رد فعل الطيار على أخطاء في نظام مراقبة الرحلة.

وقال المحقق في اللجنة، نوركاهيو أوتومبو أمام مؤتمر صحفي “ساهمت 9 عوامل في الحادث وهي متصلة ببعضها البعض”.

وأضاف “إذا لم يكن قد حدث واحد منها، فربما ما كان الحادث قد وقع “.

وأضاف أن ذلك شمل افتراضات غير صحيحة لشركة “بوينج” بشأن رد فعل الطيار على الأعطال ونقص معلومات بشأن إحدى خصائص مراقبة الرحلة في الكتيب الخاص بالارشادات وخلال تدريب الطيار، وأخطاء الطيار في تتبع تسلسل خطوات الارشادات في التعامل مع الأخطاء، وضعف التواصل بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية.

وقالت شركة “بوينج” أن الشركة تتعامل مع توصيات اللجنة وتتخذ إجراءات لتحسين سلامة الطائرات “737 ماكس” بما في ذلك تحديث البرمجيات.

وأضافت الشركة في بيان، تم نشره على موقعها الالكتروني “منذ ذلك الحادث، تخضع طائرات 737/ ماكس وبرمجياتها لمستوى غير مسبوق لاشراف رقابي عالمي واختبارات وتحليل”.

وتابعت الشركة أن “ذلك يشمل مئات من جلسات المحاكاة والرحلات التجريبية وتحليلا رقابيا لآلاف من الوثائق ومراجعات من قبل مراقبين وخبراء مستقلين ومتطلبات واسعة بشأن التوثيق والاعتماد “.