أحمد العرفج: في الـ30 اعترضوا على ترشيحي لمنصب رفيع لأني صغير.. وفي الـ45 قالوا: “ليس لديه روح الشباب”

علق أحمد العرفج على مفهوم الشباب، قائلا إن “من يتابع الوقائع يلاحظ اهتماما كبيرا بالطاقات الشابة، والقدرات الشبابية، وهذا محمود وممدوح، لأن الشباب شعبة من الإبداع، والانطلاق والعمل، والإنجاز والشغف”.

وأضاف “العرفج” – في تغريدة له – أن مفهوم الشباب غامض، ولم يستطع أن يستوعبه. مشيرا إلى أنه عندما كان في الثلاثين تم ترشيحه لمنصب مرتفع، إلا أن القرار قابله اعتراض لأنه “مازال شابا ولا يتمتع بالخبرة”.

واستطرد مستنكرا: “حين بلغت الـ 45 رشحت لمنصب آخر، فقالوا: إن أحمد كبير في السن، وليس لديه روح الشباب”.

وتابع: “الشباب مفهوم حائر، فهل هو يبدأ بعد الأربعين، حيث قمة النضج؛ كما ذكر القران الكريم حين قال «ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة»؟. أم هو تحت الأربعين، كما تقول حكايات الواقع، وشواهد الحال، وملاعب كرة القدم، التي تؤكد أن لاعبا مثل سعود عبدالحميد (18 عاما) ملأ الخانة التي لم يستطع أن يملأها «حسن معاذ، وعدنان فلاتة».

واختتم “العرفج” مؤكدا أنه “من الحماقة أن نعطي إجابة، لأن كل جانب يحمل من الأدلة القوية ما يكفي”. داعيا متابعيه للنقاش حول مفهوم الشباب للحصول على المعنى الوافي.