هل تؤثر “عاصفة بحر العرب” على المملكة؟.. “الأرصاد” تجيب

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تقريرها الثاني بشأن الحالة المدارية في بحر العرب.

وقالت إنه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى أن الحالة تطورت من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية وأطلق عليها اسم “كيار”، عند خط عرض 16.1 درجة شمالا وخط طول 71.8 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 35 – 45 عقدة، 63-81 كيلومتر/ساعة، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، ويتوقع أن تتطور الحالة خلال الـ48 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكدت الهيئة، استمرارها في مراقبة الحالة من المختصين في قطاع الأرصاد، وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها، داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.